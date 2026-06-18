Campanha Inverno Solidário 2026 segue mobilizando doações para famílias em situação de vulnerabilidade em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio do Fundo Social de Solidariedade, mantém em andamento a Campanha Inverno Solidário 2026, iniciativa que busca arrecadar cobertores e agasalhos novos ou usados em bom estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano.

A mobilização segue até o dia 31 de julho e conta com pontos de coleta distribuídos em locais estratégicos da cidade.

A campanha tem como objetivo ampliar a rede de solidariedade e garantir mais conforto e proteção às pessoas que enfrentam dificuldades neste período de baixas temperaturas. A participação da população e do setor empresarial é considerada fundamental para fortalecer o alcance da ação.

As doações podem ser entregues nos seguintes locais:

Fundo Social de Solidariedade (nas dependências do Bosque Municipal); Tiro de Guerra de Batatais; Farmácia Solidária, na Avenida Quatorze de Março e Teatro Municipal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-1644 ou pelo e-mail [email protected]

A Prefeitura de Batatais convida toda a população a participar da campanha e contribuir para aquecer o inverno de quem mais precisa.