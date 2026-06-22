Batatais realiza 18ª Conferência Municipal de Saúde e abre inscrições para participação da população

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realizará no dia 26 de junho de 2026, a partir das 7h30, no auditório da Apae Batatais, a 18ª Conferência Municipal de Saúde.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”, o encontro integra as etapas de construção da Conferência Nacional de Saúde e contará com a participação da população na elaboração de propostas para o fortalecimento das políticas públicas do setor. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia.

A conferência será um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, reunindo usuários do sistema de saúde, profissionais, representantes de entidades e gestores públicos para debater demandas, desafios e perspectivas da saúde no município.

Durante o encontro, os participantes poderão apresentar sugestões, contribuir com propostas e participar das discussões voltadas ao aprimoramento dos serviços oferecidos à população, fortalecendo o papel do SUS (Sistema Único de Saúde) e da participação popular nas decisões que impactam diretamente a qualidade da assistência.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a presença da comunidade é fundamental para identificar necessidades, apontar prioridades e colaborar na construção de políticas públicas mais eficientes, democráticas e acessíveis.

A conferência representa uma oportunidade para que os cidadãos contribuam ativamente com o planejamento das ações e estratégias voltadas à saúde pública, ajudando a definir os rumos do setor no município.