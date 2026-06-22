Mudança importante no trânsito do bairro Castelo entra em vigor no dia 28 de junho

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, informa que, a partir de 28 de junho de 2026, a rua Dom Bosco passará a ter mão única de direção no trecho compreendido entre as travessas Santa Cruz e Siqueira Campos, no bairro Castelo.

A medida tem como objetivo melhorar a fluidez e a segurança do trânsito no local.

A alteração integra a programação de ações do setor de trânsito do município e passa a valer a partir do dia 28 de junho, quando será implantada a nova sinalização viária no trecho.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a mudança foi definida com foco na organização do tráfego e na melhoria das condições de circulação para motoristas e demais usuários da via.

Com a adoção do sentido único de direção, a expectativa é proporcionar maior fluidez ao trânsito e ampliar a segurança viária na região do bairro Castelo.

A Prefeitura orienta os condutores a ficarem atentos à nova sinalização e às alterações no tráfego a partir da data de implantação da medida.