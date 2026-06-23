Transporte coletivo terá alteração de horários nesta quarta-feira (24) em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo

A Prefeitura de Batatais informa que haverá alteração de horários de funcionamento das linhas do transporte coletivo municipal nesta quarta-feira, 24 de junho, em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo (marcada para as 19h).

A medida foi adotada para adequar a operação do serviço devido ao jogo e permitir que colaboradores e usuários possam se organizar com antecedência.

Os horários de encerramento das operações das linhas serão os seguintes:

Linha 10: última volta às 16h;

Linha 20: última volta às 17h;

Linha Leva e Traz: funcionamento normal em todos os horários programados.

A Prefeitura orienta os usuários do transporte coletivo a planejarem seus deslocamentos com antecedência, considerando as alterações previstas para o período.

A administração municipal agradece a compreensão de todos e deseja uma ótima torcida para a Seleção Brasileira.