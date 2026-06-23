CSI fortalece a segurança de Batatais com tecnologia, monitoramento e integração das forças de segurança

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de Batatais, integrado à GCM (Guarda Civil Municipal), tem ampliado o monitoramento e o apoio às ações de segurança pública por meio do uso de tecnologia, inteligência e integração entre as forças de segurança. Com 127 câmeras em operação 24 horas por dia, o sistema acompanha em tempo real pontos estratégicos da cidade, contribuindo para a prevenção, identificação e acompanhamento de ocorrências.

Desde a implantação da estrutura, o CSI registrou e acompanhou aproximadamente 700 ocorrências, consolidando-se como uma importante ferramenta de suporte às ações de segurança no município. O trabalho desenvolvido em parceria e com o apoio da PM (Polícia Militar), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Programa Muralha Paulista permite transformar informações obtidas pelo monitoramento em respostas mais rápidas e eficientes.

Entre os resultados alcançados estão o cumprimento de 18 mandados de prisão, incluindo uma captura realizada com auxílio da tecnologia de reconhecimento facial. O monitoramento também contribuiu para a recuperação de 15 veículos, entre carros e motocicletas, localizados a partir do trabalho integrado entre tecnologia e equipes operacionais.

Outra frente de atuação envolve o combate a fraudes. Com o apoio dos sistemas de monitoramento, dez veículos clonados foram identificados, fortalecendo o enfrentamento a práticas criminosas que impactam diretamente a população.

O CSI também deu suporte a cinco prisões em flagrante realizadas durante operações de segurança, além de auxiliar em 67 abordagens operacionais de caráter preventivo e estratégico.

O Muralha Paulista e o sistema Alerta Brasil, da PRF, são ferramentas utilizadas para ampliar a capacidade de vigilância e resposta. A tecnologia permite identificar situações suspeitas e fornecer informações em tempo real para apoio às abordagens e ações das equipes de segurança.

Além das ocorrências relacionadas à criminalidade, o monitoramento tem contribuído para a identificação de casos de furto, estelionato, circulação de moeda falsa e descarte irregular de resíduos, ampliando o alcance das ações de fiscalização e proteção à população.

A atuação do CSI também se estende à preservação ambiental. Ao todo, foram registradas 52 ocorrências ambientais, reforçando o trabalho de fiscalização e proteção do patrimônio ambiental do município.

O monitoramento auxilia na identificação de infrações e no combate ao descarte irregular de resíduos, contribuindo para a preservação dos espaços públicos e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Com tecnologia, inteligência e monitoramento permanente, o CSI segue fortalecendo as ações de segurança e fiscalização em Batatais, ampliando a capacidade de prevenção e resposta em diferentes áreas de atuação.