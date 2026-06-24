Secretaria de Cultura e Turismo abre chamamento para retomada de cursos gratuitos de Balé, Violão e Desenho e Pintura em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com chamamento público aberto para a seleção de uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que ficará responsável pela realização dos cursos gratuitos de Balé, Violão e Desenho/Pintura no município. A iniciativa busca ampliar o acesso da população à formação artística e garantir a continuidade de atividades culturais voltadas a diferentes faixas etárias.

O projeto prevê a oferta do curso de Balé para até 100 alunos, distribuídos em turmas dos níveis iniciante, intermediário e avançado. As aulas serão realizadas no Teatro Municipal e têm como objetivo retomar as atividades ainda neste ano.

“Com a aposentadoria da professora Alzira Helena Contiliani Fernandes, buscamos uma forma de retomar as aulas ainda para esse ano com o chamamento. O objetivo é chamar as alunas que já frequentavam o curso para seguir as atividades”, informou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Paula Simões Machado.

Além do Balé, o chamamento contempla os cursos de Violão e de Desenho e Pintura, que serão desenvolvidos no Centro Cultural “Professor Sérgio Laurato”. As atividades serão organizadas por níveis de aprendizagem e terão foco no desenvolvimento artístico e criativo dos participantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os cursos culturais desempenham papel importante no desenvolvimento humano, contribuindo para o estímulo à criatividade, à disciplina, à coordenação motora, à autoestima e à integração social.

A proposta também busca fortalecer as vocações culturais do município e ampliar as oportunidades de participação da população nas atividades promovidas pela área cultural.

O investimento previsto para a parceria é de R$ 84 mil, com vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada conforme a legislação vigente.

Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pretende ampliar o acesso da comunidade à cultura e à educação artística, promovendo oportunidades de formação e desenvolvimento por meio da arte.