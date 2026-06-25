Batatais recebe o 3º Festival de Artesanato com o tema ‘Memória e História’

Batatais será palco, nos dias 8 e 9 de agosto de 2026, do 3º Festival de Artesanato de Batatais. Com o tema “Memória e História”, o evento reunirá artesãos, artistas e produtores culturais em uma programação gratuita voltada à valorização da cultura local e regional. As atividades acontecerão no Casarão Arte e Café, localizado na rua Celso Garcia, 186, no Centro da cidade.

A realização do festival é resultado de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e aprovado pelo Programa Difusão Cult SP, após habilitação junto à Apaa (Associação Paulista dos Amigos da Arte), entidade vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O festival tem como objetivo promover o patrimônio artístico e cultural de Batatais e da região, fortalecer o artesanato como expressão da identidade local e incentivar a economia criativa, ampliando oportunidades para artesãos e produtores culturais.

Neste ano, o tema “Memória e História” propõe uma reflexão sobre as raízes culturais da comunidade, os saberes tradicionais e as narrativas que ajudam a construir a identidade do município e da região.

Durante os dois dias de evento, o público poderá participar de oficinas culturais, apresentações musicais, espetáculos de teatro e dança, além de visitar exposições e espaços destinados à comercialização de artesanato local e regional. A programação contará ainda com áreas de convivência e praça de alimentação, oferecendo opções de lazer para toda a família.

O festival se consolida como um espaço de encontro, formação cultural e valorização dos artistas. A iniciativa também contribui para o fortalecimento do turismo cultural e para a preservação da memória coletiva da comunidade, promovendo desenvolvimento econômico por meio da cultura.