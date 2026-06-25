Após o encontro ocorrido antes do jogo da Seleção Brasileira, Haddad já havia anunciado que Lula e Alckmin deixou em suas mãos a decisão de escolha do vice.

Na mesma reunião, o ex-ministro da Fazenda havia afirmado que os ex-ministros Márcio França (PSB), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) haviam se colocado à disposição para compor a chama que vai disputar o governo paulista.

Com a decisão, fica também definido que Tebet e Marina serão candidatas ao Senado.

Márcio Luiz França Gomes tem 63 anos e é advogado, ex-governador de São Paulo, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) desde 1988.

Nascido em 1963, em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi prefeito de sua cidade natal por dois mandatos, até ser eleito deputado federal pela primeira vez em 2006.

No pleito de 2014, foi vice de chapa do então governador Geraldo Alckmin (então no PSDB, hoje PSB), tendo assumido o Palácio dos Bandeirantes em abril de 2018, quando Alckmin disputou a presidência da República.