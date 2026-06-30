Termina hoje o prazo para o alistamento militar de jovens

Termina nesta terça-feira, 30 de junho, o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam dezoito anos em 2026.

O procedimento é obrigatório para os cidadãos do sexo masculino, mas também pode ser realizado de forma voluntária por jovens do sexo feminino que desejam ingressar nas Forças Armadas.

Em ambos os casos, a inscrição é gratuita e pode ser realizada diretamente pela internet, por meio do site oficial do alistamento militar, ou de forma presencial na Junta de Serviço Militar mais próxima, bastando apresentar um documento de identidade com foto, certidão de nascimento e um comprovante de residência recente.

O Ministério da Defesa projeta que mais de um milhão de jovens realizem o cadastro em todo o país.

Os candidatos aprovados nas etapas de seleção vão iniciar o serviço militar em 2027, com duração prevista de um ano, período no qual também poderão participar de programas de capacitação profissional para facilitar a inserção no mercado de trabalho após a baixa do serviço.

Os homens que perderem o prazo final desta terça-feira ficarão em débito com o Serviço Militar e precisarão pagar uma multa para regularizar a situação.

Além disso, como o alistamento é obrigatório para eles, a falta do documento impede o cidadão de retirar passaporte, matricular-se em faculdades, assumir cargos públicos por concurso ou receber benefícios sociais do governo federal.

Para as mulheres, por se tratar de uma modalidade voluntária, as inscrições se encerram definitivamente nesta terça, sem necessidade de regularização posterior fora do prazo.

Fonte: Rádio 2