Morre Victor Willis, coautor de ‘Y.M.C.A.’ e vocalista do Village People, aos 74 anos
Victor Willis, vocalista e um dos fundadores do grupo musical Village People, morreu na última terça-feira (30), aos 74 anos.
O artista foi um dos coautores das músicas “Y.M.C.A.” e “Macho Man”. No palco, ficou conhecido por interpretar o personagem policial. Embora, em diferentes apresentações, também tenha usado o figurino de marinheiro.
A informação foi divulgada na página oficial do cantor nas redes sociais, em uma mensagem assinada pela família.
Segundo o comunicado, Willis morreu em decorrência de uma doença “curta, mas agressiva”. A causa exata da morte não foi divulgada.
“Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de VICTOR WILLIS, vocalista do Village People. Victor faleceu na segunda-feira 30 de junho de 2026 de uma doença curta mas agressiva. A família pede privacidade neste momento de grande perda”, dizia a postagem.
Victor Willis foi um dos fundadores do grupo Village People e o principal vocalista da formação original da banda, fenômeno mundial da disco music no fim dos anos 1970.
Além da voz marcante, Willis esteve por trás da composição dos maiores sucessos da banda.
Ele assinou, ao lado do produtor Jacques Morali, músicas como “Y.M.C.A.”, “Macho Man”, “In the Navy” e “Go West”, que ajudaram a transformar o Village People em um dos maiores nomes da música pop da época.
Willis deixou o grupo em 1979, retornou brevemente em 1984 e saiu novamente no ano seguinte.
Nas décadas seguintes, travou uma disputa judicial por direitos autorais das canções que ajudou a escrever. Em 2017, voltou a integrar oficialmente o Village People.
Nos últimos anos, “Y.M.C.A.” voltou ao centro do debate político nos Estados Unidos ao ser adotada como trilha de comícios de Donald Trump durante a campanha presidencial de 2024.
Em janeiro de 2025, Willis participou com o Village People de um evento realizado às vésperas da posse do presidente americano.
Victor Willis — Foto: Reprodução / Redes Sociais
Fonte: g1