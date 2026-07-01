Prefeitura de Batatais adere à Prova Nacional Docente e utilizará nota em futuras seleções

A Prefeitura de Batatais utilizará a nota da PND (Prova Nacional Docente) como critério em futuros concursos públicos e processos seletivos para o magistério municipal. As inscrições para a edição de 2026 estão abertas até o dia 3 de julho.

A avaliação é destinada a estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e também a professores já licenciados que desejam utilizar o resultado em seleções para a educação básica pública.

A Prova Nacional Docente é composta por duas etapas: Formação Geral Docente e questões específicas da área de formação do participante. O desempenho poderá ser utilizado em processos de seleção para ingresso no magistério, conforme os critérios definidos pelos entes públicos que aderiram à iniciativa.

Podem participar da Prova Nacional Docente estudantes concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas e professores já licenciados interessados em utilizar a nota em seleções para a educação básica pública.

Com a adesão à PND, Batatais passa a considerar o desempenho obtido pelos candidatos como um dos critérios de seleção para o ingresso no magistério da rede municipal.