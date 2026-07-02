Morte de jovem em rope jump: polícia conclui 2º inquérito e indicia organizadora de evento por homicídio qualificado
A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (1º), o segundo inquérito instaurado para apurar as circunstâncias da morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, entre Limeira (SP) e Cordeirópolis (SP).
O rope jump é uma modalidade que usa cordas estáticas, sem elasticidade, e após a queda faz um movimento de balanço, como um pêndulo. No bungee jump, modalidade mais conhecida, a corda elástica faz a pessoa cair e quicar para cima e para baixo repetidas vezes.
Ao término das investigações, Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 anos, foi formalmente indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. A polícia pediu a a conversão de sua prisão temporária, ocorrida em 20 de junho, em prisão preventiva.
“Os elementos colhidos demonstram que Evelyne integrava o núcleo organizacional responsável pela realização da atividade, participando da definição de aspectos logísticos do evento, administração dos participantes, divulgação da atividade e manutenção da estrutura operacional necessária para sua execução”, indicou a polícia.
No relatório do inquérito, a polícia sustenta que Evelyne, como organizadora e administradora do evento, tinha o dever jurídico de evitar o resultado, assumindo o risco ao manter a atividade em condições precárias. A investigada integrava o núcleo organizacional responsável pela realização do evento.
A investigação prossegue quanto à apuração do paradeiro da câmera utilizada pela vítima.
A polícia também pediu a revogação do pedido de prisão de João Antonio Pivetta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins, e aguarda decisão. Eles estão presos desde o dia 20 de junho.
No último dia 22 de junho, a Polícia Civil também concliu o relatório do primeiro inquérito sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, durante um salto de rope jump a 40 metros de altura da Ponte do Esqueleto, em área entre Limeira (SP) e Cordeirópolis (SP). O caso é investigado como homicídio com dolo eventual.
A jovem morreu no último dia 13 de junho após ser arremessada sem o uso de cordas de segurança durante a prática do esporte radical. Até o momento, a câmera que a vítima segurava durante o salto não foi localizada.
Jovem de 21 anos morre após ser lançada sem corda de plataforma de rope jump em Limeira — Foto: Reprodução/Redes sociais
Fonte: g1