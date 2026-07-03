Pneumocócica 20-valente já está disponível em todas as salas de vacina das UBSs de Batatais

A Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) de Batatais informa que a vacina pneumocócica 20-valente (VPC20) já está disponível em todas as salas de vacinação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. O imunizante passou a integrar o PNI (Programa Nacional de Imunizações) e está sendo aplicado gratuitamente conforme o Calendário Nacional de Vacinação e as orientações do Ministério da Saúde.

A VPC20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças como pneumonia, meningite, sepse, otite e outras infecções graves, especialmente em crianças pequenas. A incorporação da nova vacina representa um avanço na ampliação da proteção oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Durante o período de transição estabelecido pelo Ministério da Saúde, a vacinação segue esquemas específicos de acordo com a idade e o histórico vacinal da criança.

Na rotina, a VPC20 é destinada às crianças de 2 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, observando a situação vacinal de cada paciente.

O esquema recomendado prevê:

primeira dose aos 2 meses com a VPC20; segunda dose aos 4 meses, com a vacina pneumocócica 10-valente (VPC10), durante o período de transição; dose de reforço aos 12 meses com a VPC20.

Também estão previstas orientações específicas para crianças que iniciaram a vacinação em atraso ou que possuem esquema vacinal incompleto. Nesses casos, a equipe da sala de vacina fará a avaliação individual da caderneta para definir o esquema adequado.

A doença pneumocócica pode provocar infecções leves, como otites e sinusites, mas também evoluir para formas graves, incluindo pneumonia bacteriana, meningite e sepse.

Segundo o Ministério da Saúde, a introdução da vacina pneumocócica 20-valente tem como objetivos reduzir a incidência das doenças pneumocócicas invasivas, diminuir internações e óbitos por pneumonia, ampliar a proteção contra os sorotipos atualmente mais frequentes no país e fortalecer a prevenção em crianças.

A vacina pode ser administrada juntamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, desde que aplicadas em locais anatômicos distintos, conforme orientação dos profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a conferirem a caderneta de vacinação das crianças e, em caso de dúvidas, procurarem a sala de vacina da Unidade Básica de Saúde mais próxima. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Todas as UBSs de Batatais já estão abastecidas com a VPC20 e preparadas para realizar a vacinação conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Manter a vacinação em dia é uma das principais medidas para prevenir doenças graves e proteger a saúde das crianças.