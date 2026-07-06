Um motociclista ficou ferido após uma colisão envolvendo um carro e uma moto, na noite deste domingo (5), na Vila Lídia, em Batatais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Arthur Lopes de Oliveira e das Acácias, envolvendo um Renault Captur e uma Honda CG.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento à vítima.

O motociclista, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos em um dos membros inferiores, foi imobilizado no local e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Batatais.

O estado de saúde não foi informado.