Receita libera a consulta ao lote de restituição do IR para quem tem dinheiro a receber e não sabe

A Receita Federal liberou a consulta ao lote de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para 3,5 milhões de contribuintes que não entregaram declaração em 2025 por não estarem obrigados, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 (ano-calendário) e tem direito a receber até R$ 1 mil de volta.

O crédito dos valores apurados será realizado exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte. Para saber se vai receber, a pessoa deve acessar este link https://restituicao-automatica.servicos.receitafederal.gov.br/ quando estiver disponível e fazer a consulta simples, com número do CPF.

A iniciativa inédita conhecida como ‘cashback’ (dinheiro de volta, em português) utiliza informações já disponíveis nas bases de dados da Receita Federal para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

O contribuinte também poderá usar o aplicativo Receita Federal para realizar a consulta. Na página Meu Imposto de Renda (MIR), será possível acessar a declaração gerada automaticamente, que contará com as mesmas funcionalidades de uma declaração tradicional, permitindo: Conferência dos dados utilizados; Inclusão de informações adicionais, se necessário; Retificação ou ajuste antes da conclusão do processamento.