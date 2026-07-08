Advogado é preso por suspeita de tentativa de furto a banco em Cajuru, SP
Um advogado foi preso em flagrante no domingo (5) por suspeita de tentativa de furto a uma agência bancária em Cajuru (SP). Ele foi encontrado por policiais militares ainda no local.
O caso aconteceu por volta das 22h20, após o sistema de monitoramento do banco indicar a presença de uma pessoa no interior da instituição financeira, que fica na Rua José Bonifácio, no Centro da cidade.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado como José de Oliveira Neto e ele estava sozinho no local. Após passar por audiência de custódia, ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar.
Os agentes também informaram que o suspeito invadiu a agência bancária pelo telhado, uma vez que, durante a vistoria no imóvel, foram encontradas telhas deslocadas. Neto ainda tentou fugir pela janela ao perceber a presença da PM, mas não conseguiu, por conta de grades externas.
Em 2015, ele foi preso em flagrante pelo mesmo crime e na mesma cidade, mas chegou a negar que tivesse envolvimento no caso.
Fonte: g1