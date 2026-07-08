O caso aconteceu por volta das 22h20, após o sistema de monitoramento do banco indicar a presença de uma pessoa no interior da instituição financeira, que fica na Rua José Bonifácio, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado como José de Oliveira Neto e ele estava sozinho no local. Após passar por audiência de custódia, ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar.

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes que estiveram no local encontraram portas e gavetas abertas e reviradas. Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que Neto estava em posse das chaves do banco.

Os agentes também informaram que o suspeito invadiu a agência bancária pelo telhado, uma vez que, durante a vistoria no imóvel, foram encontradas telhas deslocadas. Neto ainda tentou fugir pela janela ao perceber a presença da PM, mas não conseguiu, por conta de grades externas.