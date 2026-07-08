Prefeitura informa funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado de 9 de julho

A Prefeitura de Batatais informa que os serviços públicos municipais terão alterações no funcionamento durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira, 9 de julho, e no ponto facultativo de sexta-feira, 10 de julho. Não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesses dois dias. O atendimento administrativo será retomado na segunda-feira, 13 de julho.

Permanecem em operação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a Guarda Civil Municipal (GCM 153), a Defesa Civil (199), além do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190).

A coleta de lixo também será realizada normalmente. A ATT (Área de Triagem e Transbordo) também manterá as atividades conforme o expediente regular.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (13), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito terá alteração apenas na quinta-feira (9), quando o serviço ficará suspenso. Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá normalmente.

A unidade do Poupatempo não funcionará na quinta-feira (9). Na sexta-feira (10), o atendimento ocorrerá normalmente, das 9h às 17h, com exceção dos serviços municipais que funcionam no local.

O expediente também será mantido no sábado (11).

Mesmo com o fechamento das unidades na quinta-feira, os serviços digitais permanecerão disponíveis.

O agendamento e o acesso aos atendimentos podem ser realizados pelos canais oficiais do Poupatempo: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo, WhatsApp (11/95220-2974), além dos totens de autoatendimento.