Secretaria de Saúde de Batatais reforça importância da atualização da caderneta e amplia proteção da população

A Prefeitura de Batatais reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e lembra que as vacinas oferecidas gratuitamente pelo SUS estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A iniciativa incentiva a imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos, destacando que, além das campanhas em andamento, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação continuam sendo disponibilizadas no município.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra diversas doenças e contribui para a proteção individual e coletiva. A orientação é que a população procure a UBS mais próxima, levando documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação para avaliação das doses já recebidas e atualização do esquema vacinal.

Entre as vacinas disponíveis, a campanha reforça a imunização contra a gripe, liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. A vacina protege contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, além de reduzir casos graves, internações e complicações respiratórias.

Outra novidade é a disponibilidade da vacina Pneumocócica 20-valente (VPC20), indicada para crianças de 2 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina protege contra doenças como pneumonia, meningite, sepse, otite e outras infecções graves.

A vacinação contra a dengue continua disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com esquema de duas doses e intervalo de três meses entre as aplicações.

Também permanece disponível a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades, enquanto durarem os estoques. Para as crianças, a aplicação é realizada em unidades específicas devido ao estoque limitado da vacina: às terças-feiras, no CS1; às quartas-feiras, na UBS Vila Lopes; e às quintas-feiras, na UBS Vila Lídia.

Já a vacinação contra o HPV segue indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Além disso, jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose podem se vacinar até 31 de dezembro de 2026. A estratégia amplia a proteção daqueles que perderam a oportunidade de receber a vacina na idade recomendada. A imunização ajuda a prevenir diversos tipos de câncer relacionados ao HPV.

A campanha também reforça que a conferência da carteira de vacinação deve fazer parte da rotina de toda a população. Caso haja alguma dose em atraso, a recomendação é aproveitar a visita à unidade de saúde para atualizar a imunização. Manter a vacinação em dia é uma medida de cuidado que protege não apenas quem recebe a vacina, mas também toda a comunidade.

Serviço

• Onde se vacinar: Salas de Vacina das UBSs de Batatais

• Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

• Documentos necessários:

Documento de identificação;

CPF ou Cartão SUS;

Carteira de vacinação.