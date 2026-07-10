Os preços dos alimentos consumidos em casa tiveram queda de 0,39%, depois de uma alta de 1,65% em maio, com influência das quedas do café moído (-3,72%), das frutas (-1,58%) e das carnes (-0,64%). No lado das altas destacam-se o feijão-carioca (8,31%) e a batata-inglesa (3,57%).

Já a alimentação fora de casa subiu 0,15% em junho, uma desaceleração em relação a maio (+0,49%).

Abaixo veja os 20 alimentos que mais encareceram e que mais baratearam no 1º semestre deste ano.

Alimentos que ficaram mais caros

Pepino: 155,47%

155,47% Cenoura: 103,14%

103,14% Tomate: 82,41%

82,41% Batata-inglesa: 82,11%

82,11% Morango: 60,97%

60,97% Cebola: 53,34%

53,34% Feijão-carioca (rajado): 52,82%

(rajado): 52,82% Repolho: 29,79%

29,79% Açaí (emulsão): 27,64%

27,64% Abobrinha: 23,46%

23,46% Feijão-preto: 22,62%

22,62% Leite longa vida: 22,08%

22,08% Couve-flor: 21,96%

21,96% Brócolis: 19,72%

19,72% Feijão-mulatinho: 19,22%

19,22% Manga: 19,17%

19,17% Couve: 17,73%

17,73% Batata-doce: 15,92%

15,92% Peito bovino: 13,02%

Alimentos que ficaram mais baratos