Até R$ 864 por dia: 49 mil certificadores de prova do Enem são convocados para capacitação; acesse lista
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (13) o resultado da convocação para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. Dos 80.571 inscritos, cerca de 49 mil pessoas cumpriram os requisitos e serão capacitados para a função.
A RNC é uma equipe de profissionais que atuará na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.
Ao todo, 80.571 servidores se inscreveram. Destes: 48.854 tiveram a inscrição confirmada e poderão fazer a capacitação e 31.717 não foram aprovados e podem recorrer.
Os selecionados ganharão R$ 510 por dia de prova (ou R$ 864, quando houver a necessidade de se deslocar por mais de 150 km). Clique aqui e acesse a lista completa com nome e situação dos inscritos.
Os inscritos confirmados receberão uma convocação eletrônica no e-mail informado no ato de inscrição.
Já quem teve a inscrição “não confirmada” e não foi selecionado para a capacitação pode acessar a página de acompanhamento para consultar o motivo (certificadores.inep.gov.br/certificadores/). Também é possível abrir recurso para o status da inscrição.
Fonte: g1