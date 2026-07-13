Os inscritos confirmados receberão uma convocação eletrônica no e-mail informado no ato de inscrição.

Já quem teve a inscrição “não confirmada” e não foi selecionado para a capacitação pode acessar a página de acompanhamento para consultar o motivo (certificadores.inep.gov.br/certificadores/). Também é possível abrir recurso para o status da inscrição.

Fonte: g1