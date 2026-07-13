Cinema nos Bairros leva sessão gratuita ao Semieli nesta quarta-feira (15)

A programação do projeto Cinema nos Bairros chega ao bairro Semieli nesta quarta-feira, 15 de julho, com uma sessão gratuita de cinema ao ar livre. A exibição será realizada às 19h30, na Praça das Frutas, com o filme “Elementos” (Disney/Pixar).

A iniciativa convida moradores a levarem suas cadeiras e reunirem a família para acompanhar a sessão, promovendo um momento de lazer, cultura e convivência entre a comunidade.

O projeto tem como proposta levar sessões de cinema a diferentes bairros de Batatais, ampliando o acesso à cultura e incentivando a ocupação dos espaços públicos por meio de atividades voltadas à população. A expectativa é reunir famílias e moradores em mais uma noite de entretenimento e integração comunitária.