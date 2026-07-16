Compadecon promove roda de conversa em homenagem ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

O Compadecon (Conselho Municipal de Participação e de Desenvolvimento da Comunidade Negra) de Batatais realizará, no dia 25 de julho, às 8h, no Centro Cultural Sérgio Laurato, uma roda de conversa em homenagem ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação contará com café da manhã e um debate sobre o tema “Ancestralidade, resistência e protagonismo: a força das mulheres negras na construção de uma sociedade mais justa”.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade, fortalecendo a iniciativa voltada à valorização da trajetória, da resistência e do protagonismo das mulheres negras.

A atividade será mediada por Ana Paula Rodrigues e Layla Pereira, presidente e vice-presidente do Conselho, reunindo convidadas para compartilhar experiências e reflexões relacionadas ao protagonismo das mulheres negras e à construção de uma sociedade mais justa.

Entre as convidadas estão Jéssica de Jesus, advogada, e Lorena Silvério, mentora de Gestão de Negócios.

A iniciativa integra as ações da Compadecon em homenagem à data, promovendo um espaço de diálogo, troca de experiências e valorização da trajetória e da contribuição das mulheres negras.