Segundo o delegado André Baldocchi, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), os suspeitos, de 13, 14 e 16 anos, disseram que chamaram a corrida pelo aplicativo com a intenção de roubar o carro da vítima. As buscas pelo corpo vão começar na tarde desta sexta-feira (17).

“Ao final da corrida, deu um golpe tipo mata-leão, a vítima chegou a ficar desacordada. Nesse momento, eles tomaram a condução do veículo e acabaram jogando o corpo da vítima”, disse Baldocchi.

A polícia apura se ele foi jogado ao rio ainda com vida.

Os adolescentes devem ser encaminhados ao Ministério Público (MP) nesta sexta-feira. Como têm menos de 18 anos, eles não respondem por crime, mas por ato infracional análogo a latrocínio, que é roubo seguido de morte.