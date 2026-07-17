Adolescentes usaram ‘mata-leão’ para sufocar motorista de aplicativo e jogaram corpo no Rio Pardo, diz polícia
A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (17) que o motorista de aplicativo José Edson da Silva, de 43 anos, foi sufocado com um golpe conhecido como “mata-leão” antes de ter o corpo jogado no Rio Pardo por três adolescentes, em Ribeirão Preto (SP).
Segundo o delegado André Baldocchi, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), os suspeitos, de 13, 14 e 16 anos, disseram que chamaram a corrida pelo aplicativo com a intenção de roubar o carro da vítima. As buscas pelo corpo vão começar na tarde desta sexta-feira (17).
“Ao final da corrida, deu um golpe tipo mata-leão, a vítima chegou a ficar desacordada. Nesse momento, eles tomaram a condução do veículo e acabaram jogando o corpo da vítima”, disse Baldocchi.
A polícia apura se ele foi jogado ao rio ainda com vida.
Os adolescentes devem ser encaminhados ao Ministério Público (MP) nesta sexta-feira. Como têm menos de 18 anos, eles não respondem por crime, mas por ato infracional análogo a latrocínio, que é roubo seguido de morte.
Caberá ao MP decidir se pede à Justiça a internação provisória deles. Até a última atualização desta reportagem, não havia decisão sobre eventual apreensão.
O ataque, de acordo com a versão apresentada por eles à polícia, aconteceu no fim da corrida. José Edson teria ficado desacordado dentro do veículo. Depois, os adolescentes seguiram até a região do Ribeirão Verde e jogaram o corpo no Rio Pardo, perto do Clube dos Feirantes.
José Edson da Silva, de 43 anos, está desparecido desde quarta (14) — Foto: Divulgação
Fonte: g1