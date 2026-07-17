Guia Destinos Inteligentes fortalece a divulgação de empresas e atrativos de Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforça o convite para que empresas, comerciantes, prestadores de serviços e organizadores de eventos realizem gratuitamente o cadastro no Guia Destinos Inteligentes, plataforma digital que reúne informações sobre o turismo e os principais estabelecimentos da cidade.

A iniciativa também incentiva moradores, visitantes e turistas a utilizarem o guia para conhecer atrações, serviços e experiências disponíveis no município.

Disponível gratuitamente, o Guia Destinos Inteligentes concentra em um único ambiente informações sobre atrativos turísticos, calendário de eventos, opções de gastronomia, hospedagem, comércio e serviços. A proposta é facilitar o acesso às informações e ampliar a conexão entre quem busca o que fazer em Batatais e os empreendimentos locais.

Empresas de diferentes segmentos podem cadastrar gratuitamente seus estabelecimentos e ampliar sua visibilidade junto ao público que utiliza a plataforma para encontrar produtos, serviços e experiências na cidade.

O convite é direcionado a restaurantes, lojas, prestadores de serviços, meios de hospedagem, organizadores de eventos e demais empreendimentos interessados em integrar a vitrine digital do município.

Com o cadastro, os negócios passam a fazer parte do guia utilizado por moradores e visitantes, fortalecendo a presença digital e facilitando o contato com potenciais clientes.

Além de incentivar o cadastramento de empresas, a iniciativa também busca ampliar o uso da plataforma pela população e pelos turistas que visitam Batatais.

O Guia Destinos Inteligentes permite consultar, de forma prática, informações sobre os principais pontos de interesse da cidade, estabelecimentos comerciais, serviços, opções gastronômicas, hospedagem e eventos, reunindo em um único ambiente conteúdos voltados à experiência de quem vive ou visita o município.

O cadastro de empresas pode ser realizado pelo formulário disponível em:

https://admin-destinos.web.app/formulario-trade/Batatais

O acesso ao Guia Destinos Inteligentes está disponível em:

https://guia.destinosinteligentes.tur.br/Batatais