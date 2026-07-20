Os autores destacam que o café contém diversos compostos biologicamente ativos, como ácidos clorogênicos, diterpenos, trigonelina e melanoidinas, que apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e podem contribuir para melhorar a sensibilidade à insulina, a função dos vasos sanguíneos e o metabolismo da glicose.

Essa pode ser uma das explicações para o fato de alguns estudos também terem encontrado benefícios associados ao café descafeinado.

Até 400 mg por dia é considerado seguro para a maioria dos adultos

Após revisar estudos observacionais, ensaios clínicos e análises genéticas, a American Heart Association concluiu que o consumo moderado de cafeína — até 400 mg por dia, quantidade equivalente a aproximadamente três a cinco xícaras de café de 240 ml — é seguro para a maioria dos adultos.

Esse padrão de consumo foi associado a menor risco de:

doença arterial coronariana;

acidente vascular cerebral (AVC);

insuficiência cardíaca;

fibrilação atrial;

hipertensão;

diabetes tipo 2.