Homem é preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas no Geraldo Ferraz de Menezes, em Batatais

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (20), no Condomínio Geraldo Ferraz de Menezes, em Batatais.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pelo condomínio quando uma equipe que seguia a pé avistou um indivíduo fumando maconha na escadaria do bloco F2. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir e entrou em um apartamento, onde foi abordado.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram, inicialmente, um pé de maconha em um vaso na sala. Questionado, o homem afirmou que era apenas usuário e que cultivava a planta para consumo próprio.

No entanto, os militares sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do apartamento e realizaram uma busca no local. Foram encontrados outros 13 pés de maconha, totalizando 14 plantas, além de uma balança de precisão, uma seladora a vácuo, duas estufas de cultivo, papel-filme PVC e R$ 22,25 em moedas. De acordo com a polícia, os materiais são comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Com o suspeito também foram apreendidos um cigarro de maconha e um telefone celular.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Os pés de maconha, o cigarro da droga, o dinheiro, os equipamentos utilizados no cultivo e o celular foram apreendidos.