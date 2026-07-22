Semusa promove nova ação de vacinação antirrábica para cães e gatos em Batatais

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nos dias 29 e 30 de julho mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos.

A iniciativa oferece imunização gratuita aos animais e tem como objetivo fortalecer a prevenção da raiva, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida da população.

A vacinação será realizada em dois pontos do município, facilitando o acesso da população ao serviço.

• 29 de julho (terça-feira): das 7h30 às 11h e das 14h às 18h, na sede da Vigilância Sanitária (Rua Dona Adorama, 420 – Centro).

• 30 de julho (quarta-feira): das 14h às 18h, no Bar da Rosicleide, localizado na rua Jácomo Rampim, 1.467.

A Semusa reforça que a vacinação antirrábica é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença grave que pode afetar animais e seres humanos. Manter cães e gatos imunizados é uma medida fundamental para evitar a circulação do vírus e proteger toda a comunidade.

A vacinação é gratuita e destinada aos cães e gatos da população.

Para garantir a segurança durante a vacinação, os cães devem ser conduzidos com coleira e guia.

Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. A recomendação contribui para a segurança dos animais, dos tutores e das equipes responsáveis pelo atendimento.