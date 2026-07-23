SIPAT 2026 promove reflexão sobre saúde mental, segurança e qualidade de vida no trabalho

A Prefeitura de Batatais, por meio da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), realiza, entre os dias 3 e 5 de agosto de 2026, a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, na Casa do Criador, no Recinto da Festa do Leite. Com o tema “Saúde mental no trabalho: Responsabilidade de todos!”, o evento contará com palestras, café da manhã e orientações sobre saúde ao longo dos três dias de programação, com atividades voltadas à prevenção, ao bem-estar e à segurança dos trabalhadores.

A programação começa sempre às 8h e reúne especialistas para abordar temas relacionados ao ambiente profissional, incluindo saúde mental, relações interpessoais, educação financeira, segurança do trabalho e a importância do uso correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

A primeira palestra será realizada no dia 3 de agosto, segunda-feira, com Lívia Coleto Ribeiro, que abordará o tema “Saúde Mental no Trabalho – NR-1: Relações Interpessoais, Tolerância e Empatia”. Psicóloga formada pela UEL, com especializações em Psicopedagogia e Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, Lívia atua nas áreas de psicoterapia, psicopedagogia e atendimento a idosos, com experiência no cuidado à saúde mental e no desenvolvimento humano.

No dia 4 de agosto, terça-feira, será a vez da palestra “Educação Financeira”, conduzida por Andreza Stanoski. Consultora de Educação Financeira do eConsig (Serasa Experian), ela é pós-graduada em Educação Financeira com Neurociência, possui formação em Trading e Consultoria em Orçamento Familiar, além de atuar como conselheira fiscal da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros).

Andreza também é autora do livro Trabalhadores não precisam ser pobres.

Encerrando a programação, no dia 5 de agosto, quarta-feira, Mariana Alves apresenta a palestra “Segurança do Trabalho e a Importância do Uso dos EPIs”.

Diretora de Recursos Humanos e especialista em Segurança do Trabalho, Mariana possui mais de 10 anos de experiência em Gestão de Pessoas e SST (Saúde e Segurança do Trabalho), com atuação no desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional e comportamento seguro.

A SIPAT 2026 reforça a importância da prevenção e da construção de ambientes profissionais mais seguros e saudáveis, promovendo conhecimento e orientação aos participantes por meio de temas ligados à saúde, às relações humanas e à segurança no trabalho.