Equipes da Defesa Civil estadual estão se deslocando para Ribeirão Preto e a cidade também vai receber ajuda humanitária. Uma morte foi confirmada até a última atualização desta reportagem. Trata-se de um idoso de 82 anos que estava dormindo quando a casa dele foi atingida por um galpão vizinho.

Uma pessoa foi resgatada pelos bombeiros depois ficar soterrada na Avenida Bandeirantes. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o estado de saúde dela.