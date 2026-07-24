Prefeito de Ribeirão Preto, SP, decreta estado de emergência após temporal que destruiu a cidade
O prefeito de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva (PSD) informou nesta sexta-feira (24) que assinou um decreto de emergência após o temporal da madrugada que destruiu parte da cidade. O documento tem validade de 180 dias.
Segundo ele, em dez dias será enviado um balanço para o estado e o governo federal. Ele também instalou um gabinete de crise para atender as ocorrências.
Equipes da Defesa Civil estadual estão se deslocando para Ribeirão Preto e a cidade também vai receber ajuda humanitária. Uma morte foi confirmada até a última atualização desta reportagem. Trata-se de um idoso de 82 anos que estava dormindo quando a casa dele foi atingida por um galpão vizinho.
Uma pessoa foi resgatada pelos bombeiros depois ficar soterrada na Avenida Bandeirantes. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o estado de saúde dela.
Ainda não há informações de desabrigados, mas a prefeitura informou que disponibilizou a Cava do Bosque e algumas escolas municipais para abrigas pessoas, caso necessário.
O deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB e que é de Ribeirão Preto, informou, por meio de uma rede social, que acompanha de perto os impactos do temporal na cidade e na região.
“Entrei em contato com o governador Tarcisio de Freitas e conversei com o vice-governador Felicio Ramuth para que a Defesa Civil do Estado dê todo o suporte necessário aos municípios, especialmente os mais atingidos, como Ribeirão Preto e Taquaritinga”.
Segundo informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram aproximadamente 30 minutos de forte chuva acompanhada de rajadas de vento estimadas em cerca de 70 km/h.
Três das 14 subestações da CPFL instaladas em Ribeirão Preto estão desligadas por conta de falhas na linha de transmissão. Não há previsão de restabelecimento.
A CPFL vai disponibilizar geradores em unidades de saúde e abastecimento de água para não prejudicar o atendimento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, são 250 ocorrências de queda de árvores. Os telefones do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar funcionam normalmente, apesar da instabilidade das operadoras de telefonia.
A área azul foi suspensa na cidade e a campanha de vacinação, prevista para ocorrer no sábado (25), foi cancelada. Uma nova data será divulgada em breve.
Prefeito de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva (PSD) decretou estado de emergência após temporal que destruiu cidade na madrugada de sexta-feira (24) — Foto: Reprodução/EPTV
Fonte: g1