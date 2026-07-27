Ala vermelha do HC-UE volta a operar 72 horas após temporal em Ribeirão Preto, SP
A ala vermelha da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) voltou a operar nesta segunda-feira (27), 72 horas após o temporal que atingiu a região de Ribeirão Preto (SP) e causou estragos em diversos locais.
Na sexta-feira (24), oito pacientes tiveram de ser retirados do local e realocados para outros hospitais após o forro ceder por conta da tempestade.
Uma pessoa foi transferida para o hospital do campus (HC Campus) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), três foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Ribeirão Preto e outras quatro pessoas foram transferidos para alas da própria Unidade de Emergência
Superintendente da Faculdade de Medicina, Ricardo Cavalli disse nesta segunda-feira que todos os trabalhos no HC já foram restabelecidos.
“Em 72 horas, a área foi reconstruída, está toda reestabelecida e pronta para receber os pacientes. Agradeço o envolvimento e esforço de todas as nossas equipes do campus e da unidade de emergência, como também das empresas terceirizadas que foram envolvidas nessa reconstrução. Todo o ambulatório e atendimento, os centros cirúrgicos, os exames e toda a estrutura sendo reconstruída”.
Com o retorno das operações após a reconstrução, uma pessoa foi encaminhada para a ala vermelha para seguir em tratamento.
Ala vermelha da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, SP, voltou a operar 72 horas após temporal — Foto: Divulgação
Fonte: g1