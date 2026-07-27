“Em 72 horas, a área foi reconstruída, está toda reestabelecida e pronta para receber os pacientes. Agradeço o envolvimento e esforço de todas as nossas equipes do campus e da unidade de emergência, como também das empresas terceirizadas que foram envolvidas nessa reconstrução. Todo o ambulatório e atendimento, os centros cirúrgicos, os exames e toda a estrutura sendo reconstruída”.