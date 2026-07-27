A batida aconteceu por volta das 6h20, na altura do km 204 da rodovia. Quatro das vítimas estavam no carro, que transportava moradores de Padre Paraíso, e a quinta era ocupante da van.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras seis pessoas ficaram feridas. Quatro delas sofreram ferimentos graves e duas tiveram lesões leves. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Os dois veículos envolvidos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão frontal. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Acidente na BR-116 deixa cinco mortos e seis feridos no Vale do Jequitinhonha — Foto: Polícia Civil

Fonte: g1