Utilidade Pública – Solidariedade

Após os fortes ventos e as intensas chuvas que atingiram municípios da nossa região no último final de semana, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades e precisam de apoio. A água potável continua sendo um dos itens mais necessários neste momento.

Por isso, a Prefeitura de Batatais permanece como ponto oficial de arrecadação de água, reforçando o compromisso da nossa cidade com a solidariedade e a cooperação regional.

Agradecemos a todos que já contribuíram. Cada doação representa cuidado, esperança e apoio a quem mais precisa. Ponto de arrecadação: Prefeitura de Batatais na Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 1, Centro das 9h às 17h

Uma garrafa de água pode parecer pouco, mas para quem enfrenta as consequências de uma tragédia, ela faz toda a diferença. Participe e ajude a levar esperança às famílias atingidas.