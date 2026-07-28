FGTS vai distribuir R$ 13 bilhões do lucro de 2025 a trabalhadores

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta terça-feira (28) distribuir aos trabalhadores R$ 13 bilhões, equivalentes a 89% do lucro do FGTS em 2025, que foi de R$ 14,6 bilhões. Com a decisão, a rentabilidade do FGTS em 2025 ficou em 6,90%, superando a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que foi de 4,26%. No entanto, mais uma vez o ganho do trabalhador ficou abaixo da poupança, que rendeu 8,26%.

A Caixa Econômica Federal fará o depósito dos valores até 31 de agosto a 138,2 milhões de trabalhadores que tinham saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor será proporcional ao saldo existente nesta data.

Desde 2022 o rendimento do FGTS é maior do que a inflação, mas abaixo da poupança.

A partir de 2016 a rentabilidade “oficial” do FGTS de TR mais 3% ao ano passou a ser complementada com a parcela do lucro que é distribuído. A decisão aumentou a rentabilidade dos trabalhadores. Em 2025 o ganho adicional representou 1,87 pontos percentuais a mais em relação à rentabilidade básica do FGTS, o menor valor desde que os lucros começaram a ser distribuídos.

A rentabilidade acumulada do FGTS desde que os lucros passaram a ser distribuídos foi de 83% e ficou acima tanto da poupança quanto da inflação, mas abaixo do CDI, que é a principal referência para as aplicações financeiras de renda fixa.

Em 2025, houve a decisão de distribuir 95% do lucro de R$ 13,6 bilhões registrado em 2024 – 7% menor do que o deste ano – e que foi dividido proporcionalmente entre as 132 milhões de contas na época.

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