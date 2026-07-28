FGTS vai distribuir R$ 13 bilhões do lucro de 2025 a trabalhadores

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Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta terça-feira (28) distribuir aos trabalhadores R$ 13 bilhões, equivalentes a 89% do lucro do FGTS em 2025, que foi de R$ 14,6 bilhões. Com a decisão, a rentabilidade do FGTS em 2025 ficou em 6,90%, superando a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que foi de 4,26%. No entanto, mais uma vez o ganho do trabalhador ficou abaixo da poupança, que rendeu 8,26%.

A Caixa Econômica Federal fará o depósito dos valores até 31 de agosto a 138,2 milhões de trabalhadores que tinham saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor será proporcional ao saldo existente nesta data.

Desde 2022 o rendimento do FGTS é maior do que a inflação, mas abaixo da poupança.

A partir de 2016 a rentabilidade “oficial” do FGTS de TR mais 3% ao ano passou a ser complementada com a parcela do lucro que é distribuído. A decisão aumentou a rentabilidade dos trabalhadores. Em 2025 o ganho adicional representou 1,87 pontos percentuais a mais em relação à rentabilidade básica do FGTS, o menor valor desde que os lucros começaram a ser distribuídos.

A rentabilidade acumulada do FGTS desde que os lucros passaram a ser distribuídos foi de 83% e ficou acima tanto da poupança quanto da inflação, mas abaixo do CDI, que é a principal referência para as aplicações financeiras de renda fixa.

Em 2025, houve a decisão de distribuir 95% do lucro de R$ 13,6 bilhões registrado em 2024 – 7% menor do que o deste ano – e que foi dividido proporcionalmente entre as 132 milhões de contas na época.

Como calcular quanto vou receber?

distribuição do lucro do FGTS vai ser dividida proporcionalmente entre os cotistas. No aplicativo do FGTS, o trabalhador pode consultar o novo saldo quando o depósito for feito, para saber o quanto recebeu e conferir se o dinheiro foi creditado.

retorno do FGTS é de 3% ao ano mais a taxa referencial (TR). O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o fundo deverá ter correção mínima pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), mas a correção não é retroativa sobre o estoque das contas e só vale a partir da publicação do resultado do julgamento.

Se o resultado da distribuição do lucro, somado ao rendimento de 3% ao ano mais TR, ficar menor que a inflação, o Conselho Curador é obrigado a definir uma forma de compensação para que a correção alcance o IPCA.

Fonte: Valor Investe

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