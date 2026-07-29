ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER EM BATATAIS
ATENÇÃO POPULAÇÃO FEMININA BATATAENSE.
DIA 05 DE AGOSTO ACONTECE A ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.
QUALQUER MULHER MORADORA DE BATATAIS TEM DIREITO A VOTO E A ELEIÇÃO ACONTECE NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA DIA 05, ÀS 18H30 NO CENTRO CULTURAL PROF. SÉRGIO LAURATO – RUA CARLOS GOMES, 293.
PARA VOTAR É BEM SIMPLES, SÓ LEVAR DOCUMENTO COM FOTO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.
AS CANDIDATAS E SUAS PROPOSTAS PODEM SER CONSULTADOS NESTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/18pwjWiksepiNQ_55TdjQWhwTOf7layaD?usp=sharing