Prefeitura de Batatais abre inscrições para curso gratuito de Confeitaria com foco em técnica, gestão e vendas

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Confeitaria – com aulas de gestão de vendas e técnicas de preparo.

Voltada a moradores do município acima de 18 anos, a capacitação será realizada entre os dias 11 e 28 de agosto, no auditório da Apae Batatais, com o objetivo de promover a qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda.

O curso oferece formação técnica na área de confeitaria, aliando o aprendizado prático às noções de gestão e vendas. A proposta é preparar os participantes tanto para o ingresso no mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento do próprio negócio.

As aulas serão realizadas sempre às 18h, no auditório da Apae Batatais, localizado na rua Coronel Joaquim Marques, 959, conforme o seguinte cronograma: 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de agosto.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/7zsb5MY9gdDLE8J96