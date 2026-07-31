Fies 2026: MEC divulga resultado dos aprovados para o segundo semestre
O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do processo seletivo para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026.
Os candidatos podem conferir se foram pré-selecionados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/fies .
Os estudantes aprovados devem realizar a complementação das informações de suas inscrições 31 de julho e 4 de agosto.
Aqueles que não foram pré-selecionados estarão automaticamente inscritos na lista de espera. As novas chamadas vão acontecer de 7 de agosto a 24 de setembro.
O Fies é um programa de financiamento para estudantes em instituições de ensino superior privadas. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de 44,9 mil vagas serão ofertadas na edição.