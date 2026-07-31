Hallel 2026: Marcelo Rossi, Fábio de Melo, Rosa de Saron e Instituto Hesed estão confirmados em evento em Franca, SP
A 39ª edição do Hallel vai contar com a participação dos padres Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Chrystian Shankar, além da banda Rosa de Saron e das irmãs do Instituto Hesed, que estreiam no festival.
Um dos maiores eventos de evangelização do país, o Hallel ocorre entre os dias 4 e 7 de setembro, em Franca (SP). A programação terá cerca de 80 atrações entre missas, shows e pregações.
O festival ocorre no Parque de Exposições Fernando Costa e a entrada é gratuita.
A edição de 2026 terá quatro dias, por conta do feriado da Independência, e traz como tema ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida’. Além de missas, shows e pregações, o Hallel também oferece ao público momentos de oração, formação e espaços de convivência.
Entre os momentos mais aguardados para este ano, está o retorno do padre Fábio de Melo ao palco principal para um show especial, além da presença do padre Marcelo Rossi, que costuma atrair milhares de fiéis.
Outro destaque é a participação inédita das irmãs Maria Raquel e Maria Joana, do Instituto Hesed, famosas por arrastar milhões de pessoas em transmissões de oração pelas plataformas digitais.
Criado em 1988, o Hallel é um dos principais encontros católicos do Brasil e da América Latina e atrai milhares de fieis todos os anos. No ano passado, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo evento nos três dias de programação.
Padre Fábio de Melo retorna ao palco principal do Hallel Franca e é uma das atrações mais aguardadas da edição de 2026 — Foto: Divulgação
Fonte: g1