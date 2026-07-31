O festival ocorre no Parque de Exposições Fernando Costa e a entrada é gratuita.

A edição de 2026 terá quatro dias, por conta do feriado da Independência, e traz como tema ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida’. Além de missas, shows e pregações, o Hallel também oferece ao público momentos de oração, formação e espaços de convivência.

Entre os momentos mais aguardados para este ano, está o retorno do padre Fábio de Melo ao palco principal para um show especial, além da presença do padre Marcelo Rossi, que costuma atrair milhares de fiéis.

Outro destaque é a participação inédita das irmãs Maria Raquel e Maria Joana, do Instituto Hesed, famosas por arrastar milhões de pessoas em transmissões de oração pelas plataformas digitais.