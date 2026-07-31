A vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Batatais.

As famílias podem contar com oportunidade de imunização das crianças, reforçando a proteção contra as formas graves da doença.

Para vacinar, basta procurar a UBS mais próxima e apresentar: Documento de identificação da criança; CPF ou Cartão SUS; Carteira de vacinação (se possível).