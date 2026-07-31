Vacinação contra a Covid-19 para crianças em Batatais
A vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Batatais.
As famílias podem contar com oportunidade de imunização das crianças, reforçando a proteção contra as formas graves da doença.
Para vacinar, basta procurar a UBS mais próxima e apresentar: Documento de identificação da criança; CPF ou Cartão SUS; Carteira de vacinação (se possível).
Horário de vacinação de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia.
As vacinas são seguras, eficazes e fundamentais para proteger a saúde das crianças e de toda a comunidade.