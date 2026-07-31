Prefeitura de Batatais lançará o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado)

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A Prefeitura de Batatais lançará, a partir de agosto, o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado), oferecendo condições especiais para que pessoas físicas e empresas regularizem débitos municipais com descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento em até 72 vezes.

 A adesão será feita na Secretaria Municipal de Finanças, no antigo prédio do Banespinha, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

O programa contempla débitos tributários municipais vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa e ajuizados ou não, exceto os gerados durante o exercício de 2026.

Entre eles estão tributos como IPTU, ISS e Tarifa de Água e Esgoto, além de outros débitos municipais enquadrados nas regras do programa.

Confira os descontos conforme a forma de pagamento: Até 5 parcelas: 100% de desconto em juros e multas; Até 10 parcelas: 90%; Até 15 parcelas: 80%; Até 24 parcelas: 70%; Até 48 parcelas: 60%;  Até 60 parcelas: 50%; Até 72 parcelas: 40%.

 O valor mínimo de cada parcela será de R$ 50, tornando o parcelamento mais acessível para quem deseja regularizar sua situação fiscal.

 Não poderão ser incluídos no programa multas de trânsito, débitos de natureza contratual, indenizações devidas ao Município, débitos do Simples Nacional e débitos gerados durante o exercício de 2026.

O PPI entrará em vigor após a publicação oficial da lei e terá duração inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Para manter os benefícios, será necessário permanecer em dia com o parcelamento, sob pena de cancelamento do acordo em caso de inadimplência.

Pode ser uma imagem de texto que diz "an COMOPPI aena CERTON FICA TUDO CERTO! Regularize seus débitos ou de sua empresa, com Programa deParcelamento de Incentivado (PPI), e e fique em dia com a prefeitura. PARTIR DE AGOSTO ESCOLHA A MELHOR FORMA DE PAGAR Negocie com 100% até de desconto em juros e multas e parcele 72x* em até Parcelamento Até 5 parcelas Desconto Até 10 parcelas 100% A Até 15 parcelas 90% Até 24 parcelas 80% 조라라 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OBATATAIS Até 48 parcelas 70% Até 60 parcelas 60% Até 72 parcelas 50% 40%"

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