Funcionário mata três colegas a facadas dentro de fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo
Um funcionário matou três colegas de trabalho a facadas dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado (1º).
O crime ocorreu por volta das 5h50 na unidade localizada na Avenida Marginal Direita Anchieta, no bairro Rudge Ramos, às margens da Rodovia Anchieta. O caso foi registrado como triplo homicídio no 2º Distrito Policial da cidade.
As vítimas são José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44 anos, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39 anos, operador de empilhadeira.
A empresa diz que o colaborador era terceirizado e sofreu um surto antes de atacar os colegas.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a uma denúncia de ataque com faca. Quando chegaram à fábrica, encontraram as vítimas caídas e o suspeito já rendido por pessoas que estavam no local.
O homem apontado como autor do crime foi identificado como Claudio Henrique da Silva, de 33 anos, também operador de empilhadeira da empresa. De acordo com relatos de testemunhas registrados no boletim, ele estava de folga, mas teria ido até a fábrica especificamente para cometer o ataque.
As testemunhas disseram à polícia que Claudio possivelmente era alvo de bullying praticado por duas das vítimas. Essa versão ainda deverá ser apurada pela investigação e não havia sido confirmada oficialmente.
Ainda segundo os depoimentos, a terceira vítima teria sido atingida ao tentar impedir o ataque contra os outros dois funcionários. O boletim não detalha a sequência das agressões nem informa se havia registros anteriores de conflitos entre os envolvidos.
Depois de ser rendido, Claudio foi levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, junto com testemunhas do crime. Ele morreu posteriormente na carceragem, em uma ocorrência tratada pela polícia como suicídio. O Samu foi chamado e confirmou a morte.
Fábrica da Bombril em São Bernardo do Campos, em SP — Foto: Divulgação
Fonte: g1