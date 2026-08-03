POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS PROCURADOS PELA JUSTIÇA EM MENOS DE 24 HORAS EM BATATAIS

A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça em Batatais durante ações realizadas entre os dias 31 de julho e 1º de agosto.

Na primeira ocorrência, as equipes localizaram um homem procurado pelo crime de roubo. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. Durante o deslocamento para atendimento médico, o preso danificou o compartimento de presos da viatura, sendo registrado boletim de ocorrência pelo dano ao patrimônio público.

Já na segunda ocorrência, policiais militares foram acionados para averiguar a presença de um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de uma empresa. Durante as diligências, o homem foi localizado em uma área de mata. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Na busca pessoal, também foi encontrada uma porção de substância aparentando ser crack, sendo elaborado o respectivo registro pelo porte de entorpecente para consumo pessoal.

Os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

Polícia Militar do Estado de São Paulo

15º BPM/I – 2ª Companhia – Batatais