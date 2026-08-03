Motorista de caminhão fica ferido em acidente com carro na vicinal Virgílio Scavazza

Um motorista de caminhão, de 44 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um Fiat Uno, na manhã desta segunda-feira (3), na vicinal Virgílio Scavazza, em Batatais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 6h10. O caminhão, que estava sem carga, seguia no sentido Batatais quando houve o acidente com o automóvel.

O condutor do caminhão foi a única vítima. Ele apresentava fratura em uma das mãos, suspeita de fratura na pelve e um ferimento corto-contuso na região dorsal.

A vítima foi estabilizada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada por uma ambulância do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Batatais.

O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros/Divulgação