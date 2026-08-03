Cinco pessoas ficam feridas em colisão frontal; criança de 11 anos sofre ferimentos graves em Batatais

Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 11 anos em estado grave, após uma colisão frontal entre um Fiat Palio e um GM Monza, na noite deste domingo (2), em Batatais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h30, na Estrada Municipal Jorge João Mansur, na altura do número 1.232, no bairro Antônio Romagnoli.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, constataram que no Fiat Palio estavam quatro ocupantes: a condutora, de 33 anos, e três crianças, de 3, 10 e 11 anos. Todos foram socorridos com ferimentos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Batatais.

A criança de 11 anos sofreu ferimentos graves e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferida para o Hospital das Clínicas – Unidade de Emergência, em Ribeirão Preto.

Já o motorista do GM Monza, de 31 anos, foi estabilizado pelas equipes de resgate. Ele apresentava contusão abdominal e também foi encaminhado à UPA para atendimento médico.

O estado de saúde atualizado das vítimas não foi divulgado.

A Estrada Municipal Jorge João Mansur permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência. Após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate, o local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar, que adotou as medidas administrativas cabíveis.

Fonte e fotos: Corpo de Bombeiros/Divulgação