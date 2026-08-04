Tráfico de drogas em Batatais

Durante patrulhamento ontem (03) por volta das 19h, na Jácomo Rampim, policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou dispensar uma pochete em uma residência e fugiu em direção a uma área de mata, sendo acompanhado e abordado.

Na busca pessoal, foram localizadas porções de drogas já fracionadas para comercialização, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Foram apreendidas 94 porções de crack, 81 porções de maconha (incluindo porções dos tipos “Colômbia” e “Ice”), 18 porções de cocaína, R$ 945,35 em dinheiro e um aparelho celular.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.