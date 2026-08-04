Comunicado da Prefeitura de Batatais sobre cancelamento do Carnaval de rua 2027

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais informa, com profundo respeito às escolas de samba, seus dirigentes, integrantes, famílias, trabalhadores e a toda a população, o cancelamento dos desfiles oficiais do Carnaval 2027.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (3), em reunião com os representantes das escolas de samba do município, que foram comunicados previamente em respeito à dedicação de todos que trabalham durante o ano para manter viva essa tradição.

Esta foi uma das decisões mais difíceis da Administração Municipal. O Carnaval de Batatais é parte da identidade da cidade, uma tradição cultural construída ao longo de décadas, que movimenta a economia, fortalece o turismo e valoriza a cultura popular.

No entanto, diante da atual situação financeira do Município, marcada pela frustração na arrecadação e pela diminuição dos repasses de recursos que vêm afetando Batatais e os municípios brasileiros, a Administração instituiu um Comitê de Controle de Gastos para acompanhar e adotar medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas.

Desde a criação do Comitê, a Prefeitura vem promovendo contenções em diversas áreas, com o objetivo de reduzir o custo operacional da máquina pública e garantir a manutenção dos serviços essenciais à população.

O decreto de contingenciamento permanece em vigor e o cenário fiscal continua exigindo responsabilidade, cautela e rigor na aplicação dos recursos públicos, tornando inviável assumir um compromisso dessa dimensão com a segurança financeira necessária. Em respeito aos carnavalescos e a todos os envolvidos na realização do Carnaval, o Comitê optou por se manifestar de forma antecipada sobre a inviabilidade financeira do evento, evitando maiores transtornos às agremiações e a todos que participam de sua organização.

É importante ressaltar que o Carnaval de Batatais é realizado exclusivamente com recursos próprios do Município, sem qualquer subsídio financeiro do Governo do Estado ou da União.

Neste momento, a prioridade da Administração Municipal é garantir a manutenção dos serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e segurança pública, além de assegurar o pagamento em dia dos servidores, dos encargos sociais e dos demais compromissos do Município.

A Prefeitura reafirma seu respeito às escolas de samba, aos carnavalescos e a toda a comunidade envolvida na realização do Carnaval. Reconhece a importância cultural, social, turística e econômica da festa para Batatais e tem confiança de que este será um momento passageiro. Com equilíbrio financeiro, planejamento e responsabilidade fiscal, o município voltará a celebrar um Carnaval à altura da sua história.