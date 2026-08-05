Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico em Batatais

Durante patrulhamento na região da Viela Vereador Jácomo Rampim, em Batatais, policiais militares visualizaram um indivíduo saindo de um imóvel carregando uma sacola.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o objeto e fugiu pelos fundos da residência, conseguindo escapar.

Na sacola e durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, além de materiais comumente utilizados para o preparo, fracionamento e embalagem de drogas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos: 46 porções de maconha; 32 pedras de crack; 108 porções de maconha tipo Colômbia; 984 porções de maconha; 1 tablete de maconha; 1 tablete pequeno de maconha; 4 balanças de precisão; 600 sacos plásticos tipo ZIP; 17 rolos de papel filme; 1 tesoura; 1 liquidificador.

Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia, onde a ocorrência está sendo apresentada.