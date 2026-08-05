Homem é preso após furtar hidrômetro em Batatais
Um homem foi preso na noite de terça-feira (4) após furtar um hidrômetro em Batatais (SP).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua Topázio.
Com base nas características informadas pela vítima, os policiais localizaram o suspeito pouco tempo depois.
Durante a abordagem, o hidrômetro furtado foi encontrado com o homem, que foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.
Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.
O hidrômetro foi recuperado e devolvido para os procedimentos legais.