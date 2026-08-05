Confira como ficam os serviços públicos municipais durante o feriado prolongado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde

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A Prefeitura de Batatais informa que haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos durante o feriado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde, celebrado na quinta-feira, 6 de agosto, e no ponto facultativo de sexta-feira, 7 de agosto.
 
Não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesses dois dias.
 
O atendimento administrativo será retomado na segunda-feira, 10 de agosto.
Serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante todo o período:
 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento), SAMU-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), GCM-153 (Guarda Civil Municipal),  Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) e Coleta de lixo.
 
A ATT (Área de Triagem e Transbordo) também manterá as atividades conforme o expediente regular.
 
As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (10), a partir das 7h.
 
O transporte público municipal gratuito terá alteração apenas na quinta-feira (6), quando o serviço ficará suspenso.
 
Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá normalmente.
 
O Poupatempo não funcionará na quinta-feira (6).
 
Na sexta-feira (7), o atendimento ocorrerá normalmente, das 9h às 17h, com exceção dos serviços municipais que funcionam no local.
 
O expediente também será mantido no sábado.
 
Serviços digitais permanecerão disponíveis.
 
O agendamento e o acesso aos atendimentos podem ser realizados pelos canais oficiais do Poupatempo: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo, WhatsApp (11/95220-2974), além dos totens de autoatendimento.
Pode ser uma imagem de texto que diz "6e7 de Agosto | Dia do SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE ATENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO FERIADO PROLONGADO DO PADROEIRO DA CIDADE, SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE っょ ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS NOVOS NOVOSTEMPOS TEMPOS"

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