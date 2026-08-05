Confira como ficam os serviços públicos municipais durante o feriado prolongado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde

A Prefeitura de Batatais informa que haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos durante o feriado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde, celebrado na quinta-feira, 6 de agosto, e no ponto facultativo de sexta-feira, 7 de agosto.

Não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesses dois dias.

O atendimento administrativo será retomado na segunda-feira, 10 de agosto. Serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante todo o período: UPA (Unidade de Pronto Atendimento), SAMU-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), GCM-153 (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) e Coleta de lixo.

A ATT (Área de Triagem e Transbordo) também manterá as atividades conforme o expediente regular.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (10), a partir das 7h.

O transporte público municipal gratuito terá alteração apenas na quinta-feira (6), quando o serviço ficará suspenso. Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá normalmente.