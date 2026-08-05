Confira como ficam os serviços públicos municipais durante o feriado prolongado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde
A Prefeitura de Batatais informa que haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos durante o feriado do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus da Cana Verde, celebrado na quinta-feira, 6 de agosto, e no ponto facultativo de sexta-feira, 7 de agosto.
Não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesses dois dias.
O atendimento administrativo será retomado na segunda-feira, 10 de agosto.
Serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante todo o período:
UPA (Unidade de Pronto Atendimento), SAMU-192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), GCM-153 (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) e Coleta de lixo.
A ATT (Área de Triagem e Transbordo) também manterá as atividades conforme o expediente regular.
As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a Farmácia Municipal estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (10), a partir das 7h.
O transporte público municipal gratuito terá alteração apenas na quinta-feira (6), quando o serviço ficará suspenso.
Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá normalmente.
O Poupatempo não funcionará na quinta-feira (6).
Na sexta-feira (7), o atendimento ocorrerá normalmente, das 9h às 17h, com exceção dos serviços municipais que funcionam no local.
O expediente também será mantido no sábado.
Serviços digitais permanecerão disponíveis.
O agendamento e o acesso aos atendimentos podem ser realizados pelos canais oficiais do Poupatempo: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo, WhatsApp (11/95220-2974), além dos totens de autoatendimento.