Prefeitura realiza descarte correto de mais de 250 kg de pilhas, baterias e eletroeletrônicos

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, realizou na última semana a destinação ambientalmente adequada de 137 quilos de pilhas e baterias, além de 115 quilos de pequenos eletroeletrônicos.

Os resíduos foram encaminhados via logística reversa, um processo que garante o descarte correto de materiais potencialmente poluentes, sem custos para o poder público.

Os itens foram arrecadados ao longo do ano, tanto na sede da Secretaria quanto em ações de coleta promovidas pelo órgão. A iniciativa visa evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos, promovendo um descarte seguro, responsável e alinhado com as diretrizes de sustentabilidade ambiental.

A logística reversa permite que os resíduos sejam reaproveitados pela indústria ou recebam tratamento adequado, conforme a natureza de cada material. Entre os equipamentos recolhidos estão celulares, modens, roteadores, mouses, telefones sem fio, lanternas, fones de ouvido, controles remotos, entre outros de pequeno porte.

A Prefeitura reforça que a população pode continuar contribuindo com a destinação correta desses materiais, entregando-os diretamente na sede da Secretaria, localizada no Almoxarifado Municipal (rua Arthur Lopes de Oliveira, nº 567), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Já os eletroeletrônicos de maior porte devem ser destinados a associações ou cooperativas de reciclagem. Nesse caso, é recomendada a consulta prévia às entidades responsáveis para verificar a forma de recebimento.