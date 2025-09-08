Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo apurado pelo Metrópoles, a cantora apresentou uma nova infecção e não resistiu a uma parada cardíaca.

A morte foi confirmada, em primeira mão, pelo NEW MAG. O veículo também revelou que a artista passou por um procedimento cirúrgico no fim de semana.

Ela estava internada desde junho e chegou a passar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após complicações que levaram à intubação e à realização de uma traqueostomia.

Angela chegou a apresentar dificuldades de comunicação e coordenação motora, mas voltou a falar no começo de agosto. Na mesma época, ela lançou um site para receber doações.

Além da saúde fragilizada, Angela Ro Ro vivia em situação financeira delicada e, recentemente, voltou a pedir doações para custear despesas hospitalares. Ela não recebia aposentadoria e contava com cerca de R$ 800 mensais provenientes de direitos autorais.

A carreira de Angela Ro Ro

Angela Ro Ro iniciou a carreira na década de 1970 e logo se tornou um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira. Com seu estilo irreverente e voz inconfundível, conquistou público e crítica com músicas como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira, além de parcerias com artistas como Maria Bethânia e Cazuza.

Ao longo da trajetória, lançou mais de dez discos e deixou sua marca com composições autorais intensas e interpretações emocionadas. Pioneira ao assumir sua sexualidade em um período conservador, Angela construiu uma carreira pautada pela autenticidade, influenciando gerações de artistas.

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro

Fonte: Metrópolis

Foto: Redes Sociais

 

